Universiteit trekt eredoctoraat Bill Cosby in

Constand werkte voorheen voor het basketbalteam van de universiteit. Ze maakte zo kennis met Cosby, één van de bekendste oud-studenten van Temple. Die universiteit kende hem in 1991 een eredoctoraat toe vanwege zijn carrièreprestaties, maar trekt die nu weer in. Eerder namen ook andere grote universiteiten al op dergelijke wijze afstand van de komiek, die door tientallen vrouwen is beschuldigd van misbruik.



De voormalig Cosby Show-acteur mag zijn eredoctoraat van Boston College overigens wel houden. ,,Het is niet ons beleid om eredoctoraten in te trekken. Ze worden toegekend aan mensen op basis van de prestaties die ze hebben geleverd op het moment van de uitreiking'', zei een woordvoerder tegen de krant Boston Globe.

Rechtszaak

Afgelopen week werd Cosby in de rechtbank van Norristown schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van voormalig basketbalster Constand in 2004. Tijdens de rechtszaak getuigden meerdere vrouwen dat ze gedrogeerd en misbruikt zijn door Cosby. De 80-jarige wordt in totaal aangeklaagd voor drie misdrijven.