Urbanus werkt aan autobiografie

Henk Bres weer onder vuur door tweet over 'negers', Twitter verwijdert bericht

14:27 PVV-fractievertegenwoordiger Henk Bres ligt op sociale media weer onder vuur na een Twitterbericht over mensen van kleur. De Hagenaar twitterde gisteren dat hij woedend was over ‘filmpjes van negers die geweld plegen. Gewoon misselijkmakend’. Bres stelt dat hij ‘de laatste dagen een enorme racist is geworden’ door dit soort beelden. Het bericht is inmiddels door Twitter verwijderd.