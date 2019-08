Utopia vanaf 26 augustus op ander tijdstip te zien

Roxeanne Hazes deelt afvalge­heim: ‘Schakel hulp in, net zoals ik’

17:58 Roxeanne Hazes heeft vandaag in een aantal filmpjes op Instagram de tijd genomen om haar fans te vertellen hoe ze van haar overtollige kilo's is afgekomen. De zangeres (26) benadrukt dat ze vanwege haar gezondheid is gaan lijnen en níet om aan het ideaalbeeld van de maatschappij te voldoen. ,,Dieet niet op eigen houtje. Schakel hulp in, net zoals ik heb gedaan.”