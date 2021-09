Vader Britney Spears pleit er ineens voor om curatele dochter volledig op te heffen

Britney werd dertien jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader is sindsdien een van de curators. In 2019 begin de zangeres een gerechtelijke procedure tegen haar vader. Ze gaf tijdens een hoorzitting rondom de zaak aan zich een slaaf te voelen van haar toezichthouders, met name van haar vader.

Afgelopen maand liet vader Jamie, na een getuigenis van zijn dochter, weten zijn functie neer te zullen leggen. Wel zei hij daarbij dat hij zou helpen zoeken naar een nieuwe toezichthouder. Dat hij er nu voor pleit dat de curatele helemaal wordt opgeheven, is onverwacht.

De rechter stemde in juli in met het verzoek van Britney om haar eigen advocaat uit te zoeken. Ze werd eerder juridisch bijgestaan door een raadsman die was aangewezen door haar toezichthouders. Jamie stelt in zijn verzoek dinsdag dat als zijn dochter daartoe in staat wordt geacht, de restricties van de curatele ook niet meer zouden moeten gelden.

Hij zou in de papieren ook aangeven dat er in de dertien jaar veel is veranderd en de redenen die er destijds waren voor de curatele “mogelijk niet langer gelden.”

De moeder van Spears koos al eerder partij voor haar dochter. In haar verklaring schaarde Lynne Spears zich achter Britneys verzoek om haar vader te ontslaan als curator. Ze zei dat haar ex-man “niet in staat is om het belang van zijn dochter boven dat van hemzelf te stellen”. Ze gaf aan bereid te zijn tegen Jamie te getuigen in de rechtszaak die nu wellicht snel ten einde komt.