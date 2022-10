Vader en zoon Scholten van Aschat winnen Italiaanse prijs

Eddie Redmayne speelt seriemoor­de­naar: ‘Een monster dat schermde met zijn empathie’

Twee Oscarswinnaars – Eddie Redmayne (The Theory of Everything, Fantastic Beasts) en Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) – spelen de hoofdrollen in de speelfilm The Good Nurse. De film behandelt de praktijken van de Amerikaanse verpleegkundige Charles Cullen die naar schatting 40 patiënten om het leven bracht.

17 oktober