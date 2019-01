Vader Manuel Broekman plotseling overleden

‘Brokstuk­ken’ autocrash Britse prins Philip te koop via veiling­site eBay

Wie op zoek gaat naar auto-onderdelen op eBay, kan wel eens op een opmerkelijke aanbieding stuiten. Amper een paar dagen nadat de Britse prins Philip (97) met zijn wagen crashte, worden de brokstukken van het ongeval al via de veilingsite te koop aangeboden. Of het om echte brokstukken gaat, of om valse voorwerpen, is onduidelijk.