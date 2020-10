Vader van Paul de Leeuw overleden: ‘Blij dat hij een goed leven heeft gehad’

Milow maakt indruk in Beste Zangers: ‘Wat is het Vlaams mooi als hij het zingt’

8:31 Nadat hij het al deed in zijn eigen land en in Duitsland, charmeert de Belgische Milow (39) nu ook het Nederlandse publiek tijdens de Beste Zangers. Het liedjesprogramma leverde de Leuvenaar die er vanavond centraal staat miljoenen streams op. Maar met de nummers optreden lukt door corona nog niet. ,,Het is jammer dat we dat succes nu niet kunnen voelen.”