Vakantievervanger Mattie en Marieke introduceert radiospel Het Geluidje

Kim Kardashian in één klap ‘half miljard rijker’ dankzij modemerk, dat voor één klant wel heel veel betekent

Realityster en topondernemer Kim Kardashian (42) heeft een enorme slag geslagen met haar modemerk Skims. Dat is dankzij nieuwe investeringen nu 4 miljard dollar waard (ruim 3,5 miljard euro). Het vermogen van de miljardair neemt daarmee in één klap met zo’n 500 miljoen dollar toe, berekent Forbes. Haar kledingstukken lijken ondertussen van pas te komen in extreme situaties.