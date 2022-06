Vakjury kiest ‘retegrappige’ Stefan Hendrikx als winnaar van het Leids Cabaret Festival

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Als Stefan Hendrikx opkomt zie je meteen dat we te maken hebben met een allround performer’’, meldt de vakjury in het juryrapport. ,,Door Stefan worden we allemaal uitgedaagd om onze grenzen te verleggen. Hij is retegrappig.’’

De finale vond plaats in de Leidse Schouwburg. Daar nam Hendrikx het op tegen Celine Schrama en Piet van Eeghen. Wiskundedocent en woordkunstenaar Eeghen mocht de publieksprijs in ontvangst nemen en Schrama kreeg de studentenprijs voor haar verhaal over haar coming-out en de problemen waar ze als lesbienne tegen aanloopt. De finalisten doen de finaleavond op 25 juni één keer over in de Leidse Schouwburg.