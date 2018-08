Valentijn Benard keert terug in Soldaat van Oranje

Ook Henriëtte Tol keert terug; zij vertolkt de rol van koning Wilhelmina. Peter Tuinman prolongeert de rol van Van 't Sant, de adjudant van de vorstin in de oorlogsjaren.



Soldaat van Oranje is de grootste theaterhit uit de Nederlandse geschiedenis. De voorstelling, die voorlopig is verlengd tot en met december 2018, trekt doorlopend volle zalen. De voorstelling is inmiddels 2471 keer gespeeld. Er is nog nooit een theaterproductie in Nederland geweest die deze looptijd heeft gehaald.

Meer dan 2,7 miljoen mensen zagen het stuk al.