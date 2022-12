Valerio Zeno maakt comeback en presenteert Echte Meisjes in de Jungle voor Videoland

In de nieuwe reeks moeten realitysterren als onder anderen Gaby Blaaser, Louisa Janssen en Michella Kox in de jungle opdrachten uitvoeren en tegen elkaar strijden. Echte Meisjes In De Jungle werd eerder tussen 2011 en 2013 al eens uitgezonden bij RTL. Bekende vrouwen die na al die jaren nog actief zijn in de wereld van entertainment zijn onder anderen Britt Dekker (presentatrice), Pauline Wingelaar (realityster) en Bibi Breijman (zangeres).



Ook de presentator maakt een comeback. Valerio Zeno maakte jarenlang programma's als Proefkonijnen en Over mijn lijk voor BNNVara. Na zijn vertrek bij de omroep werd het qua presentatieklussen stil rond hem. De 38-jarige Zeno is ook werkzaam als dj.