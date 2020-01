Van 100.000 kijkers naar culthit: Promenade klimt uit kijkcijfermoeras

Promenade had grote schoenen te vullen op NPO 3. De nieuwe show met Diederik Ebbinge als presentator had de zware taak om Zondag met Lubach op te volgen, nu dat succesprogramma een break heeft. Nadat de kijkcijfers in eerste instantie tegenvielen, ontstond er plots reuring op social media. Het ongemak dat afstraalt van Promenade, het op de hak nemen van andere programma's en de duidelijk knipoog zorgt ervoor dat er in korte tijd een flinke fanschare is ontstaan.



Gisteravond was Promenade zelfs even trending topic op Twitter. Dat verklaart ook de kijkcijferstijging. Het programma kreeg er in twee weken tijd 226.000 belangstellenden bij. Iets wat Henry van Loon al vanaf het begin zag aankomen. Aan het einde van elke show vraagt Ebbinge aan zijn panelleden wat zij van de kijkcijfers verwachten. Na aflevering 1 voorspelde Van Loon rond de 200.000 (het werden er 210.000), bij aflevering 2 vermoedde hij dat het programma onder de 200.000 belangstellenden zou duiken (107.000), bij de derde aflevering gokte hij op dik 200.000 kijkers (224.000) en gisteren stelde hij dat het programma de grens van de 300.000 kijkers zou doorbreken (313.000).



Promenade had overigens stevige concurrentie. Gelijktijdig werd op NPO 1 kijkcijferkanon Heel Holland Bakt uitgezonden met 3,3 miljoen bakliefhebbers. De herhaling van Sterren op het Doek met de gisteren overleden Aart Staartjes was ook in trek. 1,1 miljoen kijkers schakelden in voor het gesprek dat hij had met Özcan Akyol, terwijl hij door drie schilders op het witte doek werd vastgelegd.