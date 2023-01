Van concert Coldplay tot Marieke op de radio: waar we ons op verheugen in 2023...

Emma Wortelboer over haar boycot van Johnny de Mol: ‘Zou hem eigenlijk sms’je moeten sturen’

Emma Wortelboer stelt dat ze Johnny de Mol ‘eigenlijk een sms’je zou moeten sturen’ nadat ze hem eerder dit jaar besloot te boycotten vanwege aantijgingen van mishandeling aan zijn adres. De zaak tegen de presentator, aangespannen door zijn ex-vriendin Shima Kaes, is inmiddels geseponeerd door het OM. ,,Het ging me er meer om dat de loep zo op die show lag”, vertelde Wortelboer gisteren in de oudejaarsspecial van Media Inside.

