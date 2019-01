Van Dik Hout lanceert nieuwe single

Het nieuwe nummer vormt de aftrap van een jubileumjaar. Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag gaat Van Dik Hout in mei weer een aantal concerten geven in Den Haag, Groningen, Utrecht en Eindhoven. De kaartverkoop voor de shows gaat zaterdag van start.

Zanger Martin Buitenhuis kondigde vorige jaar al aan dat Van Dik Hout werkt aan nieuw materiaal. De laatste plaat van de groep dateert uit 2014.

De band ontstond al in de jaren tachtig, toen Buitenhuis met een aantal schoolvrienden een band oprichtte. Maar begin jaren negentig schakelde de groep over van Engelstalige covers naar eigen Nederlandstalig werk. De grote doorbraak kwam in 1994, toen de single Stil in mij drie maanden hoog in de hitlijsten stond.