Van Egmond komt met onthullend boek over Voetbal Inside

Michel van Egmond, de succesvolle auteur van onder andere Gijp , Kieft en Deal , bood al eerder een inkijkje in het programma, in 2015. Topshow werd toen een regelrechte bestseller met meer dan 80.000 verkochte exemplaren. Het vervolg over de belevenissen van het trio dat na de zomer RTL verruilt voor John de Mols’s Talpa, is ‘onthullend en hilarisch tegelijk’, stelt Van Egmond. ,,Het blijft een uniek programma. Na Topshow zijn we altijd aantekeningen blijven maken en ik heb veel contact gehouden met alle betrokkenen. Nu de heren overstappen naar John de Mol is het een mooi moment om terug te blikken op hun periode bij RTL.”

Vooral dit seizoen waren de relletjes niet van de lucht met onder meer de bijtende kritiek van Johan Derksen richting de RTL-top en collega Humberto Tan (RTL Late Night). Programmamaakster Sunny Bergman en politica Sylvana Simons riepen op tot een boycot van het programma, omdat er te vaak homofobe en racistische grappen in gemaakt worden, die niet door de beugel kunnen. En René van der Gijp stak de draak met Bo van Spilbeeck, de Vlaamse journalist die besloten heeft om verder te gaan als vrouw. ‘Gijp’ verscheen aan tafel met een pruik op en stelde voortaan als Renate door te gaan. ,,Dit wordt een boek waarover je je zult verbazen, want dit zijn de dingen die in de openbaarheid zijn gebeurde, maar achter de schermen is er veel meer aan de hand geweest. Dat is te lezen, net als de vele emails die heen en weer zijn verstuurd. Ja, ook de mail van directeur Marco Louwerens”, aldus Van Egmond over het boek waaraan ook eindredacteur Jan Hillenius zijn medewerking heeft verleend. ,,Ook de wijze waarop de breuk met RTL tot stand is gekomen én de stap naar John de Mol worden uitvoerig belicht, maar het wordt ook een erg grappig boek”, besluit Van Egmond die aan het einde van dit jaar met nog een nieuwe boek verschijnt. ,,Over de inhoud daarvan kan ik nog niets zeggen.”