Van Fidan Ekiz naar Sylvana Simons, zo ziet urgentie er dus uit bij BNNVara

We zaten er thuis klaar voor, hoor. Voor het wonder dat zich om 19 uur zou gaan voltrekken op NPO 1: het wonder van urgentie. U herinnert het zich vast nog wel, Fidan Ekiz en Renze Klamer misten volgens BNNVara urgentie in De vooravond en daarom moesten ze weg. Dat gebeurde op de meest lullige, vernederende manier ooit in de geschiedenis van Nederlandse tv. Achter hun rug stonden hun opvolgers Khalid Kasem en Sophie Hilbrand al te trappelen om wél de zo gewenste urgentie brengen in Khalid & Sophie.