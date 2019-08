Van halfnaakte crewleden tot 50 comfortabele strings: de meest gekke eisen van de filmsterren

Dat filmsterren wat eisen kunnen stellen tijdens de opnames, is niet écht onlogisch. Per slot van rekening maken of breken zij de film. Maar soms lopen die eisen behoorlijk de spuigaten uit. Denk maar aan Vin Diesel, die tijdens de vechtscènes in de The Fast and the Furious -films letterlijk geen klap minder wil uitdelen dan zijn tegenspelers. Ook deze tien acteurs drijven hun wil misschien net iets té ver door.

1. Jack Nicholson - ‘The Departed’

Jack Nicholson mocht een gangsterbaas spelen in The Departed, en dat inspireerde hem blijkbaar om heel wat onverwachte dingen te doen en te eisen. Zo vertelt een bron: ,,Jack stelde voor om een reusachtige dildo te gebruiken in een scène. Hij wilde ook cocaïne snuiven van het achterwerk van een van de actrices." Die originele ideeën stonden niet in het script, maar Martin Scorsese zei toe: ,,Go for it!” Blijkbaar zeg je niet zo gemakkelijk nee tegen een Oscarwinnaar!

2. Ben Affleck - Gone Girl

Ben Affleck is afkomstig van Boston en dus een grote fan van de honkbalclub Red Sox. In de film Gone Girl was het eigenlijk de bedoeling dat Affleck een petje van de Yankees zou dragen. Alleen, dat zijn de rechtstreekse rivalen van de Red Sox. En dus kwam de acteur in opstand. ,,Ik zei: ‘David, ik hou van je, en zou alles voor je doen. Maar ik ga geen Yankees-petje dragen. Dat kan ik gewoon niet. Ik kan het niet dragen want het gaat opgeblazen worden tot iets groot, David. Ik ga het moeten blijven horen, het kan gewoon niet.’ Ik kon het gewoon niet op mijn hoofd zetten.” Uiteindelijk droeg Affleck bij wijze van compromis een petje van de Mets.

3. Tom Cruise - ‘Mission: Impossible - Rogue Nation’

Je zou het hem niet nageven, maar Tom Cruise eist dat er op de set van zijn actiefilms vijftig op maat gemaakte strings klaarliggen. Volgens een bron draagt de acteur die “G-strings gemaakt van een zacht, stretchy materiaal” tijdens ingewikkelde stunts, zodat hij zich niet beperkt en vrij voelt. ,,Hij voelde zich eerst wat beschaamd, maar nu ziet hij het als een manier om zijn flexibiliteit te verbeteren aangezien hij ouder wordt", vertelt de bron. En aangezien Cruise op 57-jarige leeftijd nog steeds al zijn stunts zelf doet, lijkt dat niet eens zo vergezocht.

4. Daniel Day-Lewis - ‘Lincoln’

Daniel Day-Lewis wilde er zeker van zijn dat hij volledig in de huid kon kruipen van Abraham Lincoln voor de film Lincoln. Daarom eiste hij dat alle crewleden hem op de set aanspraken als de president en weigerde hij ook om technologie te gebruiken waar Lincoln ook geen toegang toe had, denk maar aan een gsm of een laptop. Daarnaast verbood hij iedereen met een Brits accent om tegen hem te praten, omdat het hem zou afleiden. De methode wierp trouwens vruchten af, want de acteur won een Oscar.

5. Nicolas Cage - ‘Vampire’s Kiss’

Ook Nicolas Cage houdt het graag waarachtig. In Vampire’s Kiss wordt het personage van Cage gebeten door een vleermuis die door zijn raam vliegt. De acteur wilde een echte vleermuis gebruiken voor de scène, dus beval hij de regisseur om het dier te voorzien. Die weigerde echter, wat tot een grote ruzie tussen beide mannen leidde. Uiteindelijk gebruikten ze een animatronic: een bewegende pop. Cage kreeg zijn zin dit keer dus niet.

6. Orson Welles - ‘The Black Rose’

Acteurs die hun eisen stellen, het is zo oud als de straat. In 1950 speelde Orson Welles Genghis Khan in de film The Black Rose. De acteur stond erop dat zijn jas gevoerd zou worden met nertsen. Alleen: het publiek kreeg die voering niet duidelijk te zien. Later werd duidelijk waarom Welles die vraag gesteld had. In 1952 maakte Orson Welles de film ‘Othello’ en daarin was de jas plots opnieuw te zien, maar dan binnenstebuiten gedraaid.

7. Sharon Stone - ‘A Golden Boy’

In 2014 werkte Sharon Stone aan de Italiaanse film A Golden Boy. Wanneer de kusscène aangebroken was, verdween de actrice plotseling van de set. Producer Antonio Avati vertelde daarover aan The Hollywood Reporter: ,,Ze verdween meteen. We zochten haar overal, maar niets! Dan kreeg mijn broer een telefoontje uit Los Angeles, van haar manager. Ze wilde niet terugkomen naar de set tot alle fotografen en vooral die cameramannen weggingen. Natuurlijk gaven we toe en alsof er niets gebeurd was, nam ze de scène op. Wat ik het meest absurd vond, is dat ze zichzelf opsloot in haar auto en naar de States belde, in plaats van het ons gewoon te vragen.”

8. Lindsay Lohan - ‘The Canyons’

Ook Lindsay Lohan had tijdens het filmen van de softerotische The Canyons plots niet veel zin meer om een seksscène op te nemen. Hoewel ze niet de enige acteur is die dat ongemakkelijk vindt - velen vragen dan ook om een gesloten set met enkel de hoogstnodige crewleden - bedacht Lohan haar eigen manier om daarmee om te gaan. Een bron vertelde: ,,Ze vond het zo ongemakkelijk dat ze naakt moest gaan voor de crew van 10 man, dat ze hen vroeg om zich tot op het hun ondergoed uit te kleden.”

9. Steve McQueen - ‘The Towering Inferno’

Steve McQueen was erg blij dat hij samen met Paul Newman in The Towering Inferno mocht spelen, maar dat weerhield hem er niet van om toch iets té competitief te worden. Zo eiste de acteur van de productie dat hij 12 extra lijnen zou krijgen, zodat hij evenveel tekst had als zijn tegenspeler Newman. ,,McQueen is gewoon erg competitief met iedereen - en dan bedoel ik echt met iedereen”, zei zijn vriend Don Gordon daarover. Daarnaast vroeg hij om de rand van zijn brandweerhelm in te korten zodat er geen schaduw over zijn gezicht zou vallen. Het kledingdepartement protesteerde, vertelt actrice Susan Blakely. ,,Ze zeiden dat als ze zijn helm veranderden, ze alle helmen moesten aanpassen. En hij zei gewoon: ‘Verander ze dan!’”

10. Shia LaBeouf - ‘Fury’

