Van kattenoren tot zilveren string: dit waren de meest opvallende Met Gala-outfits

Ed Sheeran schreef zeven liedjes in vier uur tijd na kankerdia­gno­se bij zijn zwangere vrouw

Ed Sheeran heeft in de Disney+-documentaire The sum of it all uitgebreid verteld over de zware periode waar hij doorheen ging toen er vorig jaar bij zijn vrouw Cherry Seaborn (30) een tumor werd ontdekt. Het resulteerde uiteindelijk in zijn donkerste album tot nog toe: Subtract. ,,Na mijn kankerdiagnose schreef Ed zeven liedjes in vier uur tijd”, vertelt Seaborn.