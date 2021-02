Van Koningsbrugge en Van de Ven maken ‘stil’ nieuw tv-programma

Het bekende tv-duo Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven slaat de handen ineen voor een nieuw programma. Op 12 maart is het koppel te zien in het nieuwe SBS6-programma Stilte AUB! .

Het programma is een afvalrace waarbij twaalf deelnemers, inclusief een BN’er, zich een weg banen door kamers met daarin obstakels. Daarbij mag de kandidaat geen geluid maken boven de 50 decibel. Dat geluidsniveau is vergelijkbaar met een rustige straat in een dorp of het geluid van een koelkast.

Van Koningsbrugge en Van de Ven leveren het commentaar bij de kandidaten. ,,Dit wilden we altijd al een keer doen. Soms houden ze letterlijk hun adem in om maar geen geluid te maken”, aldus Van de Ven. Volgens Van Koningsbrugge is het voor henzelf ook lastig om stil te zijn. ,,Voor ons is het oppassen geblazen dat we niet het hele programma volpraten.”

Collega's

Stilte AUB!, dat gebaseerd is op het Japanse programma Mute It, is vanaf vrijdag 12 maart wekelijks te zien op SBS6. Van de Ven en Van Koningsbrugge zijn al jaren goede vrienden en collega’s. Zo maakten ze onder andere samen de serie Draadstaal en zaten ze in de muziekgroep Jurk!.