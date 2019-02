Van Morrison komt naar bluesfestival Johan Derksen in Grolloo

De 73-jarige Morrison stond nog nooit op het podium in Drenthe. Hij was wel in 2017 een van de gasten op het North Sea Jazz-festival in Rotterdam.



De zanger is de laatste grote act van deze editie van het HIBF die nog bekendgemaakt moest worden. De kaartverkoop voor het tweedaagse evenement, een kindje van voetbalanalyticus Johan Derksen, is al begonnen. Andere grote namen die dit jaar optreden, zijn ZZ Top, Lynyrd Skynyrd en Johnny Lang.