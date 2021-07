Van nummer 1-hit met Marco naar country zonder succes: zo gaat het nu met Lucie Silvas

Beste vriend Britney Spears spreekt zich voor het eerst uit: ‘curator­schap is een flink staaltje seksisme’

25 juli Cade Hudson, een van Britney Spears’ beste vrienden en tevens haar agent, heeft zich voor het eerst openlijk uitgelaten over het curatorschap van de zangeres. Via sociale media liet Hudson weten ‘dat het tijd is haar te bevrijden uit haar gevangenschap’.