Van onschatbare waarde-expert Bianca Frölich: ‘Ik geloof dat die juiste ziel ineens voor me zal staan’

Bianca Frölich steekt niet veel tijd in het zoeken van een levenspartner. De 37-jarige kunstspecialist, die als expert te zien is in het programma Van onschatbare waarde , besteedt haar tijd liever aan haar vrienden, in plaats van ‘een net-niet-relatie’.

Sinds Bianca op tv te zien is, krijgt ze leuke reacties, vertelt ze aan Beau Monde. Vervelend commentaar kan ze gemakkelijk naast zich neerleggen. ,,Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Ik heb een hartsvriendin verloren toen ik twintig was en een hartsvriendin toen ik dertig was. Ook heb ik een ongeluk gehad, ik werd op mijn fiets aangereden door een auto, waardoor ik tien jaar lang pijn heb gehad. Aan mijn rug, aan mijn been. Verder had ik concentratieproblemen. Operaties hielpen niet.’’

Het kwam uiteindelijk goed met de hulp van een chiropractor en veel trainen. ,,Als je dit soort dingen meemaakt en overwint, doet de mening van anderen er niet meer toe. Ik ken mezelf te goed en ben te zelfverzekerd om me iets van vreemden aan te trekken.”

Dat geldt ook voor haar liefdesleven. Op de vraag of Bianca, die in een stijlvol appartement in Amsterdam woont, ‘op antiek valt’, reageert ze met een grote lach. Ze valt ‘op een ziel’, vertelt ze. ,,En zolang de juiste niet voor me staat, heb ik geen zin om mijn tijd te verdoen aan daten. Ik besteed veel aandacht aan mijn vrienden en netwerk en hoef geen net-niet-relatie. Ik geloof dat die juiste ziel ineens voor me zal staan. Mooie dingen komen spontaan op je pad. Dat geldt voor alles. Voor de liefde, maar ook voor werk, je vrienden, je huis.”

