Van Roosmalen niet tevreden over rol als plant in De Vooravond

Filmrecensie Lange halen, snel thuis-actiefilm The Ice Road meer geschikt als Net­flix-tussendoor­tje

12 augustus De kreet ‘zo worden ze niet meer gemaakt’, slaat vaak op enthousiasme over de terugkeer van een een verloren gewaand genre. Met The Ice Road worden we teruggekatapulteerd naar de jaren 90, een decennium vol ‘lange halen, snel thuis’-actiefilms die vaak de bioscopen niet eens bereikten. The Ice Road met Liam Neeson verscheen in de VS direct op Netflix. Dat hij hier wél het witte doek aandoet, is eigenlijk een te grote eer.