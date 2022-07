Van Vollenhoven deelt ‘matige’ foto met prinses Margriet op Palace Day

Streamings­dien­sten moeten investeren in Nederland­se producties

Grote streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland moeten gaan investeren in Nederlandse series, films of documentaires. Als een wet van staatssecretaris Gunay Uslu (Media) wordt aangenomen, gaan de diensten hier jaarlijks 4,5 procent van hun Nederlandse jaaromzet in steken. De regel geldt alleen voor streamers die in Nederland minstens 30 miljoen euro omzet maken.

18 juli