Van zwangere Roxeanne Hazes mag iedereen meegenieten van haar buik

Roxeanne, die momenteel bezig is met de laatste fase van haar succesvolle concertreeks, is in verwachting van haar eerste kindje. De vader van het jongetje is haar verloofde: platenmaatschappijmedewerker Erik Zwennes die ze sinds 2016 kent. Volgens de 'zwangeres' - zo noemt de Hazestelg zichzelf tegenwoordig met een flinke knipoog - verloopt de zwangerschap voorspoedig. Wel heeft Roxeanne last van de gebruikelijke zwangerschapskwaaltjes zoals trek in eten en zó hard snurken dat haar aanstaande man soms geen oog dicht doet. ,,Ik moet er 's nachts 86 keer uit om te plassen en Erik ook omdat ik er zonder zijn hulp bijna niet meer uitkom. En ik verlang er naar om weer op mijn buik te kunnen liggen'', stelde de dochter van wijlen volkszanger André Hazes recent op sociale media waar ze regelmatig foto's deelt van het verloop van haar zwangerschap. De volgers van de zangeres vinden het prachtig dat Rox ze laat meegenieten van alle ups en downs van haar zwangerschap. Zo kreeg ze onlangs veel vragen over de lingerie waarin ze steeds poseert. Het bleek om spotgoedkope setjes van textielsuper Zeeman te gaan. ,Alsof het leven nog niet duur genoeg is. Zit als gegoten, geen grap'', aldus Roxeanne bij een foto van de webshop waar ze de positie-onderkleding doorgaans scoort. Kort na dat bericht waren alle stretchbroekjes voor aanstaande moeders bij het bedrijf uitverkocht.

Volgende week spelen we in een uitverkochte Hedon Zwolle, wij kunnen niet wachten! Daarmee zit de Zwangeres tour erop. Maar misschien zie ik jullie nog op Paaspop, het The Life I Live Festival in Den Haag of het Bevrijdingsfestival Utrecht. Tot snel! 😘 (beeld: Odile Grim @ P60)

Kleinkind

Voor Rachel Hazes (48), Roxeanne's moeder, wordt de baby haar tweede kleinkind. Zoon André jr. (24) en zijn vriendin Monique Westenberg werden in oktober 2016 vader van zoontje André. Roxeanne was vorig jaar ook al zwanger maar kreeg toen een miskraam, zo onthulde ze in december 2017 in een interview met glossy Glamour.

,,Het interview vond een paar maanden geleden plaats, net zoals deze droevige gebeurtenis. Gelukkig mogen we nu het fijne nieuws delen dat het met onze huidige buikbaby goed gaat en dat we zonder rem aan het genieten zijn van deze prachtige fase'', liet ze kort voor de jaarwisseling weten. Ze had er, tijdens het vraaggesprek in kwestie, alle vertrouwen in dat haar kinderwens in de toekomst toch vervuld zou worden. ,,Ik heb het gevoel: het komt wanneer het komt. We weten dat we het kunnen, we zijn allebei ontzettend vruchtbaar om het zo maar even te zeggen.''