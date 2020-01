Vanaf volgende week bij Op1 graag een scheutje meer Pauw en iets minder RTL Late Night

‘Mol-kandidaat Jaike Belfor moeten we scherp in de gaten houden’

13:50 Actrice Jaike Belfor (42) staat hoog op het verdachtenlijstje van oud-Mol Inge Ipenburg en redactiemolloot Gudo Tienhooven (van de videoserie Gudo Graaft). De twee waren vrijdag te gast in een Wie is de Mol?-special van de AD Ochtendshow to go.