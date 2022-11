Vanavond begint Het Sinterklaasjournaal: Vijf memorabele momenten uit eerdere seizoenen

met video Familie Doorzon 40 jaar: ‘De Hond maakte het begrip zure regen in één klap invoelbaar en actueel’

De Familie Doorzon bestaat veertig jaar. In de legendarische strip verwerkte onze cartoonist Gerrit de Jager (68) al vier decennia op eigen wijze grote maatschappelijke thema’s: van feminisme en homo-emancipatie tot aan de zwartepietendiscussie. Aan de vooravond van een expositie in het Allard Pierson in Amsterdam linkt De Jager zijn karakters aan de geschiedenis.

