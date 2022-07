Vanavond is dé zomercliff: één gast ontbreekt op de bruiloft van Bing en Nina

HBO Max blundert met ondertite­ling homoserie: ‘gay is nicht’ en ‘lesbian is pot’

De Nederlandse tak van streamingdienst HBO Max biedt excuses aan voor een homo-onvriendelijke vertaling van een van haar shows. In de Amerikaanse serie Looking, waarin een groep homoseksuele vrienden in San Francisco centraal staat, zijn woorden als ‘gay’ en ‘lesbian’ vertaald naar ‘nicht’ en ‘pot’. Het is niet voor het eerst dat HBO Max kritiek krijgt op de ondertiteling.

11:35