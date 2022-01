Vanavond op tv: 2Doc: Dunya, Het mooiste meisje van de klas en Een porseleinen huwelijk

The Goldbergs

Nieuw seizoen

FOX – 19.20 uur



De jaren 80-revival duurt inmiddels al drie decennia langer dan de jaren tachtig zelf. Niet zo gek dus dat ook comedykraker The Goldbergs het al zo lang uithoudt. In de eerste aflevering van het achtste seizoen verrast Beverly haar kinderen met een trip naar Miami. Maar in plaats van zon, zee en strand heeft de moeder van de familie heel andere plannen.

2Doc: Dunya

NPO 2 – 20.23 uur



De negentienjarige Dunya woont samen met haar moeder Sabine in een klein Amsterdams appartementje. Door hun bewogen verleden hebben de twee een hechte band. Maar terwijl Dunya ervan droomt om, net als oma, zangeres te worden en op zichzelf te wonen, vindt Sabine het maar lastig om haar oogappel los te laten.

Een beeld uit de 2Doc: Dunya.

Help, mijn man is klusser!

RTL 4 – 20.30 uur



Anneke en Ton denken een schattig droomboerderijtje op de kop te hebben getikt, maar in plaats daarvan blijkt het pand rijp voor de sloop. Toch blijft Ton, ondanks verschillende hartaanvallen, stug doorwerken. Omdat Anneke ook wel ziet dat het zo niet langer kan, worden John en zijn team van superklussers ingeschakeld. Zij ontdekken al snel dat Ton en Anneke lang niet de enige bewoners van de boerderij zijn.

Het mooiste meisje van de klas

NPO 1 – 21.28 uur



In de jaren ‘90 is de vrolijke Esther met haar lange blonde haren een ware koppendraaier op het Sint-Michiel in Geleen. Hoewel Esther alle aandacht leuk vindt, heeft ze nooit vriendjes. Ze heeft maar oog voor één man en dat is haar vader. Hij krijgt als Esther twaalf is te horen dat hij een hersentumor heeft. Een leven vol pieken en dalen volgt. Als Esther veertig is, slaat het onheil opnieuw toe: ook zij heeft een hersentumor.

Een porseleinen huwelijk

NPO 2 – 22.22 uur



Woensdag is het precies twintig jaar geleden dat Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta elkaar in de Nieuwe Kerk eeuwige trouw beloofden. Maar hoe ontroerend die dag ook was, de maanden voorafgaand aan het huwelijk waren dat een stuk minder. Het vierdelige Een porseleinen huwelijk is een reconstructie van de aanloop naar de koninklijke bruiloft.

Een porseleinen huwelijk.

