Vanavond op tv: Bed & Breakfast, Green Book en wereldbeker schaatsen

Schaatsen: World Cup Salt Lake City

NPO 3 – 20.25 uur



Tijdens het NK Afstanden eind oktober reed ze de concurrentie finaal naar huis, dit weekend mag Irene Schouten zich meten met het internationale veld. Naast de 3000 meter voor vrouwen zijn tijdens de eerste dag van de World Cup in Salt Lake City ook de 5000 meter voor mannen en de eerste omloop van de 500 meter voor mannen en vrouwen te zien.

Volledig scherm Irene Schouten in actie op de 3.000 meter vrouwen tijdens de tweede dag van de NK Afstanden op 30 oktober in Thialf. © ANP

Green Book

Film première

Net5 – 20.30 uur



De film speelt zich af in de jaren 60 in Amerika. Tony Lip (Viggo Mortensen) is een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die een baan aanneemt als chauffeur voor dr. Don Shirley (Mahershala Ali), een hoogopgeleide Afro-Amerikaanse klassieke pianist. Het duo begint aan een twee maanden durende tour langs concertlocaties in de zuidelijke, racistische staten. Onderweg ontstaat er een unieke vriendschap tussen Tony en dr. Shirley. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Poldark

Slotaflevering

NPO 2 – 23.58 uur



Er is Ross alles aan gelegen om de geheime invasie van de Fransen te dwarsbomen, en in de tussentijd moet hij ook nog zien te bewijzen dat Merceron en Hanson in het complot zitten. Terwijl Ross alle ballen hoog probeert te houden, doet George nog een laatste poging om met hem af te rekenen.

Bed & Breakfast

NPO 1 – 20.34 uur



Koken, eten, loungen, buurten, vergaderen én slapen; in de B&B van Hugo en zijn vrouw Leila in het Brabantse Leenderstrijp kan het allemaal. De twee overige stellen, beide uit Limburg, geven zich niet zomaar gewonnen en slaan terug met twee bijzondere uitjes: een borrel bij een eigen draaiorgel en een tocht in de sporen van de bokkenrijders.

Volledig scherm Bed & Breakfast, de deelnemers van deze week. © MAX

The Watch

Nieuwe serie

BBC First – 20.30 uur



In Ankh-Morpork, een stad waar criminaliteit legaal is, probeert een groep anti-helden een vuist te maken tegen de heersende chaos en corruptie. Maar Sam Vimes, de commandant van deze stadswacht, heeft nogal wat zorgen. Niet alleen lijkt iemand uit zijn verleden uit de dood te zijn herrezen, hij probeert in de tussentijd ook nog eens een draak op te roepen. The Watch is gebaseerd op één van de verhalen uit Terry Pratchetts Discworld-boeken.

