Vanavond op tv: Boer Ayoub, 2Doc Lourdes en The Comedy Central Roast of Hans Klok

The Comedy Central Roast of Hans Klok

Comedy Central – 20.00 uur



Van Purmerend tot Las Vegas, illusionist Hans Klok heeft zijn haren de afgelopen jaren bijna overal wel laten wapperen. Aan zijn dromen en aspiraties lag het in elk geval niet, maar toch bleef het meermaals bij een illusie. Na Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol en Ali B wordt dit keer het goochelende polder-icoon door een aantal collega’s aan het verbale spit geregen.

Een eerdere editie van The Roast met Johnny de Mol:

Boer Ayoub

Nieuwe show

NPO 3 – 20.25 uur



Terwijl zijn klasgenoten de ICT in wilden of een sportopleiding gingen doen, koos de Amsterdamse Ayoub tot ieders verbazing voor de mbo-opleiding Veehouderij. Een zeldzaamheid, want de inmiddels 23-jarige Ayoub was de enige Marokkaan tussen de plattelandsjongeren. Nu hij zijn diploma op zak heeft, droomt Ayoub maar van één ding: een eigen boerderij. Maar voor het zover is, moet hij eerst nog de nodige meters maken als invalkracht.

Volledig scherm Boer Ayoub. © KRO-NCRV

Gordon, Gino and Fred: Christmas Road Trip

RTL Z – 21.30 uur



Dat we de woestijn linken aan Marokko is nog uit te leggen, maar de geboorte van het kindeke Jezus linken we niet zo snel aan het land. Toch vertrekken Gordon Ramsay, Gino D’Acampo en maître Fred Sirieix in deze kerstspecial in hun vertrouwde camper richting Noord-Afrika, hongerig naar nieuwe smaken. De culinaire roadtrip brengt het bonte gezelschap uiteindelijk via de Agafay-woestijn naar Marrakech, waar de reis culinair wordt afgesloten.

2Doc: Lourdes

NPO 2 – 22.58 uur



Sinds de Heilige Maagd Maria in 1858 verscheen in een grot vlak bij Lourdes, is het in het Franse dorp een komen en gaan van pelgrims. De documentaire Lourdes laat zien dat het bedevaartsoord veel meer is dan een heilige plaats. Het is een groots theater van het leven waar aangrijpende verhalen worden verteld. Een plek waar dromen, wensen, hoop en verdriet samenkomen.

Volledig scherm Lourdes met Thierry Demaizière en Alban Teurlai. © VRT

Storage Wars

Start seizoen 13

History – 21.25 uur



Wanneer je de huur van je opslagbox drie maanden niet betaalt, is de kans groot dat de inhoud wordt geveild. Goed nieuws voor de ‘storage hunters’, die voor een paar grijpstuivers zo’n opslagbox op de kop proberen te tikken. En nog meer goed nieuws: Dan en Laura Dotson keren dit seizoen terug als veilingmeesters en ook Barry Weiss is na jaren afwezigheid weer van de partij.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: