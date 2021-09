Vanavond op tv: Chantals Beauty Camper, Kingsman en Magnum P.I.

Chantals Beauty Camper

RTL 4 – 20.30 uur



Chantal en haar mannen zetten het beautykamp op bij een kasteel voor een koninklijke make-over. Petra is 1,86 meter en heeft schoenmaat 45. Het is daarom niet altijd makkelijk voor haar om kleding en schoenen in de juiste maat te vinden.

NCIS: Los Angeles

Nieuw seizoen

Net5 – 20.30 uur



In het twaalfde seizoen moet het team een wereldoorlog voorkomen. Een Russische bommenwerper is vermist geraakt op Amerikaanse grondgebied en de kans bestaat dat het vliegtuig is neergeschoten. Als dat zo is, zullen de Russen keihard terugslaan. Callen en Sam gaan op zoek naar de bommenwerper en belanden in de woestijn.

Kingsman: The Secret Service

Veronica – 20.30 uur



Een uiterst geheime organisatie voor spionnen rekruteert de onbeschaafde, maar talentvolle Eggsy (Taron Egerton) voor hun trainingsprogramma. Precies op dat moment wordt de wereld bedreigd.



Van onschatbare waarde

NPO 1 – 20.35 uur



De experts krijgen in deze aflevering bezoek van Lars. De jongen is pas veertien jaar oud, maar nu al een echte handelaar. Hij is groot fan van het programma en kan niet wachten om te onderhandelen over zijn pronkstuk. Lars heeft namelijk een brandweerauto uit de jaren vijftig in zijn bezit. Geen echte, maar een onderdeel van een oude carrousel.

Magnum P.I.

Nieuw seizoen

Net5 – 21.25 uur



Deze remake van de serie met Tom Selleck was te zien op Veronica, maar het derde seizoen verhuist naar Net5. In de eerste aflevering krijgen Magnum en Higgins een zaak die op het eerste gezicht niet al te ingewikkeld is. Een vrouw huurt de privédetectives in om haar broer te vinden en dat lukt de twee speurneuzen. Maar dan krijgt de zaak een verrassende wending.

