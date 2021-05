Vanavond op tv: College Tour, Fast & Furious en Opgelicht?!

Collega's willen niet meer samenwer­ken met James Franco

7:49 Hoewel James Franco (43) voorheen zeer geliefd was onder collega’s en als een van de beste acteurs van zijn tijd werd bestempeld, lijkt het doek nu voor hem te vallen. Franco wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en dat is voor een aantal collega’s genoeg reden om niet meer met hem samen te willen werken. Dit meldt The New York Post.