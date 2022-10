Vanavond op tv: De Baumgards en de finale van De Bodyguard

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 19 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Gordon Ramsay: Uncharted

24Kitchen - 19.00

Wanneer chef-kok Gordon Ramsay wil ontsnappen aan de helse keukens vol amateurs die op zijn zenuwen werken, reist hij de wereld rond om zijn eigen horizon te verbreden. Het lijkt misschien alsof de grofgebekte keukenkoning alles al weet, maar ook Gordon Ramsay heeft nog voldoende te leren. In Zuid-Afrika gaat hij naar de wildernis van KwaZulu-Natal, waar hij diverse dieren tegenkomt en leert over de traditionele keuken van Zoeloekrijgers.

De Bodyguard - finale

NPO 3 - 20.25

Gewone Nederlanders worden afgebeuld in een reeks pittige trainingen om te zien of ze het in zich hebben om een echte bodyguard te worden. In de laatste aflevering zijn nog drie kandidaten in de race. De dag begint met een rijtest. Lukt het ze de auto van een belager van de weg af te rijden? Na deze oefening valt één kandidaat alsnog af. De laatste twee krijgen een heel belangrijke taak. Zij moeten illusionist Hans Klok beschermen. Hij wordt voor, tijdens en na zijn optreden belaagd. Één van de finalisten is Lotte. De eigenaresse van een beautysalon verbaasde veel mensen met haar deelname aan het programma.

Volledig scherm Finaliste Lotte (links) met een andere kandidaat, Jerry. Hij haalde de finale niet. © Videostill

Moorddossier - eerste aflevering

NET5 - 20.30

De beste true crime-podcasts en -documentaires gaan over Amerikaanse misdaden, maar Nederland kent ook een aantal tragische en gruwelijke moorden. In deze documentairereeks worden de meest spraakmakende moordzaken onderzocht. Er worden gesprekken gevoerd met betrokkenen, zoals familie, rechercheurs en zelfs verdachten. In combinatie met reconstructies en archiefbeelden zorgt dat voor een huiveringwekkend beeld.

Pauw in Oekraïne

NPO 1 - 21.28

Met de actiedag van Giro 555 werd maar liefst 106 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne. Sindsdien is het bedrag opgelopen tot 160 miljoen euro. Maar waar gaan al deze euro’s eigenlijk naartoe? Jeroen Pauw reist naar Oekraïne en bezoekt plekken waar hulp wordt geboden of waar hulp nodig is. Hij bezoekt onder meer een project dat zoveel mogelijk huizen probeert te herstellen voordat het winter wordt. Ook doet Pauw verslag vanuit een museumtuin die is omgebouwd tot een veldhospitaal en brengt hij een bezoek aan een locatie waar kinderen veilig kunnen leren.

Gold Divers - start seizoen 10

Discovery - 21.30

Goud ligt niet alleen verstopt in de grond, ook onder water is er voldoende van het edelmetaal te vinden. Het zoeken ervan is alleen iets gevaarlijker, maar dat houdt deze Gold Divers niet tegen. Na het bemachtigen van een lucratieve overeenkomst is Shawn Pomrenke van plan om de grootste goudzoeker van Nome te worden. En Zeke Tenhoff werkt aan een ambitieuze zeilboot.

Volledig scherm Gold Divers. © Discovery

De Baumgards - eerste aflevering

TLC - 21.30

De 16-koppige familie Baumgard is een van de grootste gezinnen van Nederland. We leerden ze voor het eerst kennen in het programma Een Huis Vol en het was een kwestie van tijd voordat TLC de familie een eigen realityserie zou geven. De zender is namelijk gek op grote gezinnen, maar meestal komen die uit Amerika. De Baumgards daarentegen komen uit Den Haag. Doordat ze net iets meer famileleden tellen, hebben de Baumgards net iets meer regels nodig en geven ze nóg grotere feesten. ‘Bij ruzie praten mijn man en ik drie dagen niet met elkaar.’