Vanavond op tv: De faker, Watersnoodjournaal en De perfecte verbouwing

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 30 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Eveline’s asian favourites - eerste aflevering

18.00 uur - 24Kitchen

Haar roots mogen dan wel in een Chinees plattelandsdorpje liggen, Eveline Wu schreef in 1999 geschiedenis door in Heerlen het eerste wokrestaurant van Nederland te openen. In Eveline’s asian favourites duikt de kok in de ­lekkerste gerechten uit het Midden Oosten. Van mapo tofu uit China tot krokante karaage uit Japan en van Cantonese cakejes tot Indische maiskoekjes.



De faker - start seizoen 7

18.28 uur - NPO 3

Op het oog lijkt het een normaal gezin, maar er klopt iets niet helemaal. Een van de gezinsleden is namelijk een acteur, die niets te zoeken heeft in het huis. In De faker moeten twee teams van BN’ers zien uit te vinden wie deze faker is door een dag mee te draaien in het gezin. Wie valt door de mand als hij de doopnamen van de hond niet weet?



Watersnoodjournaal - eerste aflevering

20.25 uur - NPO 1

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 zorgde een combinatie van springtij en een zwarte noordwesterstorm ervoor dat de dijken het begaven en grote delen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden onder water liepen. In vijf korte journaals neemt Herman van der Zandt de kijker mee naar die noodlottige dag(en). Wist men bijvoorbeeld dat de dijken op omvallen stonden? En wat gebeurde er in de dagen voorafgaand aan de fatale stormnacht?



De perfecte verbouwing

20.30 uur - RTL 4

Fred en Sylvia hebben qua woongenot op het eerste gezicht helemaal niets te klagen in het Zuid-Hollandse Delfgauw. Maar om ervoor te zorgen dat hun gehandicapte zoon Joep zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, moet er toch een aantal muren verplaatst worden. Omdat ze zelf geen idee hebben waar ze moeten beginnen, wordt de expertise van architecten Maxim en Laurien ingeschakeld. Weten zij op de begane grond wel een fijne plek voor een slaap- en badkamer voor Joep te creëren?



Donal’s Irish adventure - eerste aflevering

22.00 uur - 24Kitchen

De Ierse tv-kok, columnist en kookboekenschrijver Donal Skehan draait z’n hand allang niet om voor een Thaise curry of Griekse spanakopita. Maar hoe zit het met black pudding, croddle en crubeens? Om zijn roots niet te vergeten, gaat Donal samen met zijn trouwe hond Max op een culinaire ontdekkingsreis door de Ierse keuken. Hun eerste stop: het pittoreske West-Ierse schiereiland Dingle.