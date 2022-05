Vanavond op tv: De Slechtste Chauffeur van Nederland, Glory Days en Over Gewicht

Doubling Down with the Derricos

TLC – 20.30 uur

Twee eenlingen, drie tweelingen, een drieling én een vijfling. In het derde seizoen van Doubling Down with the Derricos lopen Karen en Deon tegen steeds meer uitdagingen aan nu hun kinderen ouder worden. Het plan van Karen om terug te verhuizen naar South Carolina zet de verhoudingen op scherp.

Volledig scherm Doubling Down With the Derricos. © Discovery

Over Gewicht

Net5 – 20.30 uur

In deze aflevering van Over Gewicht, waarin alles draait om gezond eten voor ouders en hun kinderen, neemt Kees de proef op de som om te kijken welke verleidingen kinderen in winkels tegenkomen. Edsilia duikt intussen in de eetgewoontes van zwangere vrouwen.

De Slechtste Chauffeur van Nederland

RTL 5 – 20.30 uur



Met nog slechts een paar weken voor de boeg, reizen de overgebleven deelnemers naar Den Bosch voor het tussentijds examen. Terwijl de meesten het aardig doen, laten Joey en Wassima een blijvende herinnering achter. Eenmaal terug op het circuit staat hen een race te wachten, die achteruit gereden moet worden.

The Kill Team

Veronica – 20.30 uur



Andrew Briggman (Nat Wolff) is een jonge soldaat van het Amerikaanse leger in Afghanistan. Hij staat voor een moreel dilemma als zijn intimiderende bevelhebber Deeks (Alexander Skarsgård) en zijn teamleden sadistisch gedrag vertonen. Hij is getuige van moord op onschuldige burgers, maar vreest het volgende doelwit te worden als hij hier een melding van maakt.

Glory Days

Nieuw programma

NPO 3 – 20.25 uur



Na de roadtrips van Nick, Simon en Kees is het dit keer Guus Meeuwis die Frank Lammers op sleeptouw neemt. De bestemming: de Verenigde Staten. Het land van de onbegrensde mogelijkheden, de extremen en de muzikale held van de mannen: Bruce Springsteen. De komende weken verdiept het Brabantse duo zich in het leven, de muziek en de inspiratiebronnen van The Boss.

Volledig scherm Een beeld uit Glory Days. © AVROTROS

