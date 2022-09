Vanavond op tv: De Verhulstjes en Vtwonen Weer verliefd op je huis

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 18 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

De Verhulstjes - Start seizoen 3

RTL 8 - 19.00 uur

Gert begon zijn carrière ooit met de pratende hond Samson, maar is inmiddels uitgegroeid tot een ware mediamagnaat. In De Verhulstjes volgen we Gert, zijn vrouw Ellen en Gerts kinderen Viktor en Marie, die zelf ook niet meer van televisie zijn weg te denken. Lees hier over de special met Samson.

Volledig scherm De Verhulstjes. © SBS

Vtwonen Weer verliefd op je huis - Start seizoen 15

SBS6 - 19.00 uur

Onder leiding van stylisten Fietje, Liza, Marianne, Frans en Eva wordt er weer rust en eenheid in huizen gecreëerd waar die tot voorheen nog ver te zoeken was in het nieuwe seizoen van Vtwonen Weer verliefd op je huis. De Volendamse huisnar Kees Tol zorgt intussen voor een vrolijk intermezzo.

Royal Flying Doctor Service - Eerste aflevering

Net5 - 19.30 uur

Wanneer je in Australië in de (medische) problemen komt, komen de artsen en verpleegkundigen van de Royal Flying Doctor Service in actie. In de eerste aflevering van de officieuze revival van jaren 80-hit The Flying Doctors valt nieuw aanwinst Eliza Harrod finaal door de mand tijdens haar eerste echte reddingsmissie.

Mysteries of the Deep

Discovery - 20.30 uur

Verdwenen schepen, verloren schatten en zeewezens waar zelfs de meest stoïcijnse wetenschapper van gaat huiveren; Jeremy Wade deed al onderzoek in de meest uitheemse wateren, maar waagt zich nu aan zoektocht naar de meest iconische en verbazingwekkende onderwatermysteries. Dit keer duikt hij in de geheimen van een 150 jaar oud scheepswrak voor de kust van Mexico.

Volledig scherm Jeremy Wade in Mysteries Of The Deep seizoen 2. © discovery

Green Zone

RTL 7 - 22.30 uur (3/5 sterren, IMDb: 6.8)

Na de Amerikaanse invasie in Irak moet officier Roy Miller (Matt Damon) met zijn manschappen op zoek naar massavernietigingswapens. Al snel ontdekt Miller dat het goed mogelijk is dat die wapens er helemaal niet zijn en dat hij dus valse informatie toegespeeld heeft gekregen. Hij vermoedt dat er mogelijk een andere reden is voor de invasie.