Vanavond op tv: De wereld van de marechaussee, Serenity en Het water komt

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 20 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Louis Theroux: Dark states

20.25 uur - NPO 3

Het aantal mensen dat wordt vermoord in Milwaukee is de afgelopen jaren fors gestegen. De moordcijfers liggen in de grootste stad van Wisconsin zelfs twaalf keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Louis gaat mee op patrouille met de plaatselijke dienders, die inmiddels met de handen in het haar zitten. Het geweld is namelijk niet meer beperkt tot bendes en drugshandel, een simpele ruzie kan al genoeg zijn.



Volledig scherm Katillia en Louis Theroux in 'Louis Theroux: dark states'. © BBC

Het water komt

20.29 uur - NPO 2

‘Je moet door’. Jarenlang is dat het devies in Zeeland en de andere zwaar getroffen gebieden in Nederland. Er wordt niet of nauwelijks over de watersnoodramp gepraat. Het idee is: stop het weg en het verdwijnt. Maar zo werkt dat niet. Pas na veertig jaar, nadat vanuit Den Haag de eerste landelijke herdenking wordt georganiseerd, worden de trauma’s langzaamaan bespreekbaar en kan het verwerken beginnen.



Serenity

20.30 uur - Net 5

Veronica Superguide-score: ★★★★

Schipper Baker (Matthew McConaughey) woont en werkt bij het afgelegen Plymouth Island. Het is daar rustig en zo heeft Baker het graag. Dan staat zijn ex-vrouw Karen (Anne Hathaway) ineens voor zijn neus. Ze vraagt hem haar te helpen van haar gewelddadige nieuwe man af te komen. Vanaf dat moment is niets voor Baker meer wat het lijkt.



Demolition down under

21.30 uur - Discovery

Zo ingenieus als bouwwerken in elkaar worden gebouwd, zo gemakkelijk worden ze decennia later weer gesloopt. Het zomaar slopen is meestal niet verstandig, want voor je het weet gaat het flink mis. In Demolition down under volgen we hoe een aantal slimme Australische slopers het land vrijspeelt van bouw­vallen en andere gare constructies.



De wereld van de marechaussee

22.25 uur - Veronica

Al sinds jaar en dag waakt de Koninklijke Marechaussee over de veiligheid van het land. Dat doen zij overigens niet alleen door samen met hun wapentuig rond te lopen op Schip­hol; de politiedienst met militaire status wordt ingezet op elke plek die voor ons land van strategisch belang is. Van Paleis Noordeinde tot Curaçao en van Rotterdam The Hague Airport tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.