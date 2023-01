Vanavond op tv: Down the Road, De HuizenFixers en NOOD

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 24 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Tijd voor MAX

17.08 - NPO 1

In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een probleem met hun ogen, 300.000 van hen zijn zelfs slechtziend of blind. Maar omdat oogaandoeningen geleidelijk ontstaan, weet je vaak niet datje kijkers in gevaar zijn. Samen met het Oogfonds en een aantal (bekende) landgenoten vraagt Tijd voor MAX daarom aandacht voor een kostbaar bezit: onze ogen.

Volledig scherm Sybrand Niessen en Martine van Os als presentatoren van 'Tijd voor MAX'. © MAX

Down the Road

20.30 - SBS6

De Down the Road-bus laat België definitief achter zich en rijdt richting de Franse Champagnestreek. Hier strijken de deelnemers neer in een chateau, waar de kamerverdeling meteen voor chaos zorgt. Maar de situatie loopt pas echt uit de hand wanneer Jurre wegloopt als hij hoort dat er boven de wijngaarden een rondvlucht gemaakt gaat worden.

De HuizenFixers

21.29 - NPO 3

Shadiyenne en Promise uit Almere willen graag een eigen plek, maar zijn via de reguliere weg kansloos en wonen daarom al maanden in een ­kleine kamer bij de ouders van Shadiyenne. Ook Figo en Freya hebben een woonprobleem: het huurcontract van hun Rotterdamse appartement is niet verlengd, waardoor ze binnenkort met hun kleine Noah op straat staan. Rachel Rosier schakelt de hulp in van architect Maarten Nieuwenhuize en interieurstyliste Odette Simons om een oplossing voor de koppels te vinden.

Volledig scherm Het team van De HuizenFixers, met in het midden presentator Rachel Rosier. © EO

NOOD

22.18 - NPO 3

NOOD maakte z’n debuut op het hoofdpodium van de NPO, maar door slechte kijkcijfers is het tweede seizoen inmiddels uitgeweken naar NPO 3. In de dramaserie, waarvan elke aflevering is geschreven door een ander schrijftalent, staat dit keer de 112-centralist Joyce (Jenny Mijnhijmer) centraal. Zij krijgt een telefoontje van Pablo, dat ze in eerste instantie nog beschouwt als onzin. Maar als Pablo terugbelt, lijkt het erop dat ze haar mening moet bijstellen.

Crazy Rich Ancients - eerste aflevering

22.20 - History

Niet alleen in de huidige tijd, maar ook in de verre geschiedenis hadden de rijken veel in te brengen. We herkennen hun namen en kennen hun daden, maar om deze rijke heersers, magnaten en visionairs echt te begrijpen, moeten we het geld achterna. Wie had het meeste geld, en hoe gaven ze die miljarden uit? In Crazy Rich Ancients duiken we in elke aflevering in één van hun geldverslindende activiteiten; van hysterische feesten tot grootse paleizen.