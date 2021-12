Vanavond op tv: Downton Abbey, NOC*NSF Sportgala 2021 en Feestdagen Sing-a-Long

Nieuwe Spi­der-Man film beleeft spectacu­lair openings­week­end

De nieuwe film rond Spider-Man is goed van start gegaan. In het eerste weekend dat No Way Home te zien was bracht hij wereldwijd 521,7 miljoen euro op. Dat is de beste score voor een openingsweekend sinds Avengers: Endgame uit 2019, die in de eerste dagen 1 miljard euro opleverde.

