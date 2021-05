Vanavond op tv: Dunkirk, Artiesten voor de vrijheid en Typisch Harderwijk

Topsporter Chatilla van Grinsven is na finale De Verraders aan rust toe: ‘Wat een thriller’

2 mei Topsporter Chatilla van Grinsven (30) deelde gisteravond de winst in tv-spel De Verraders. Het programma was ‘zo intens spannend’, dat ze na afloop nog twee weken lang nachtmerries had. ,,Ik moest echt loskomen van deze psychologische thriller.”