Vanavond op tv: Een huis vol, Five Days of Christmas en Peter Rabbit

Een huis vol

Nieuw seizoen

NPO 1 – 19.01 uur



De Televizier-Ring wonnen ze niet, maar de ooievaar trakteerde de familie Jelies uit Tollebeek afgelopen juni op een nog mooier cadeau: baby Johni, oftewel spruit nummer negen. Maar een baby erbij in een gezin waar al acht kinderen rondrennen, is niet zomaar iets. Hoe houd je alle ballen in de lucht?

Five Days of Christmas



Nieuwe show

Net5 – 19.30 uur



In Five Days of Christmas ontvangt Kim-Lian van der Meij elke dag een nieuwe BN’er, met wie ze haar huis al keuvelend omtovert tot een kerstparadijs. Op het moment dat de piek op de boom wordt gezet, schuift een aantal vrienden van de BN’er aan voor een door Roberta Pagnier bereide kerstdis.

Kim-Lian van der Meij.

Peter Rabbit

Filmpremière

Net5 – 20.30 uur



De verfilming van Beatrix Potters verhaal over de eigenwijze en ondeugende Peter Rabbit. De strijd tussen Peter en meneer McGregor om de moestuin loopt uit de hand. Ook proberen ze allebei in de smaak te vallen bij hun lieve buurvrouw Bea. Zij is gek op dieren, terwijl meneer McGregor juist een hekel heeft aan het “ongedierte” dat zijn tuin probeert te verwoesten.

Joris’ kerstboom

Nieuwe show

NPO 2 – 21.11 uur



Om ervoor te zorgen dat er geen drommen mensen rond zijn boom scharrelen, rijdt Joris Linssen voor het tweede jaar op rij in zijn sinaasappel­oranje busje het land door. Zo kunnen mensen, zonder coronarestricties, een foto in zijn boom hangen en vertellen waarom ze diegene graag in het licht willen zetten. De boom wordt vervolgens weer op het dak gebonden, waarna Joris koers zet naar het volgende verhaal.

Scheefgroei

Nieuw seizoen

NPO 1 – 22.22 uur



Nederland is een mooi land, waar werken loont. Goed je best doen op school, hard werken en dan wacht je een mooie toekomst, met een goed salaris en een fijn huis. Toch? Nou, niet dus. In het zesdelige Scheefgroei onderzoekt Jeroen Pauw, samen met journalist Sander Heijne, waarom het gros van de Nederlanders maar weinig terugziet van de economische groei. Hoe kunnen we die welvaartstaart in de toekomst beter verdelen?

