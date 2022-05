Vanavond op tv: Eén tegen 50, Boer zoekt vrouw en Undercover in Nederland

Alaska: The Next Generation

Nieuw seizoen

National Geographic - 20.00 uur



Geen warm water, geen elektriciteit en al helemaal geen internet; ook in het derde seizoen van Alaska: The Next Generation ruilt een aantal deelnemers het moderne gemak in om in Alaska een nieuw leven op te bouwen. Maar hoe bouw je in de ijzige vrieskou én in de middle of nowhere een huis zonder stroom?