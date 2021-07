Vanavond op tv: Finale Goede tijden, slechte tijden, Caribbean Life en Opstandelingen

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor donderdag 8 juli.

Caribbean Life

Nieuwe show

TLC – 17.30 uur



Eindeloos dobberen op een luchtbed in de lagune van een exotisch eiland is voor velen onbereikbaar. Werk, kinderen, verplichtingen, je kent het wel. Voor Gregg en Colleen gaat deze vlieger niet op: zij verruilen het ijzige Canada voor een huis op het eilandje Utila in Honduras.

Caribbean Life is vanavond om 17.30 uur te zien op TLC.

Goede tijden, slechte tijden

Seizoensfinale

RTL 4 – 20.00 uur



Kregen we vroeger nog een enkele cliffhanger voor onze soapkiezen, dit jaar bereikt een aantal verhaallijnen z’n explosieve hoogtepunt. Zo neemt Demi een radicale stap om haar zoontje Tom bij zich te kunnen houden en bereikt ook de strijd tussen het Billy en Ludo een nogal heftige climax.

De seizoensfinale van Goede tijden, slechte tijden is vanavond om 20.00 uur te zien op RTL 4.

Opstandelingen

Laatste aflevering

NPO 2 – 20.25 uur



In het Brabantse De Graspeel was het de bedoeling dat agrariërs konden uitbreiden zonder burgers tot last te zijn, met de gemeente Landerd als regisseur van het geheel. Na fel protest van omwonenden, die intensieve veehouderij in hun achtertuin niet zagen zitten, ging er een streep door het plan. Maar toch komen er nog steeds megastallen bij. Sophie Hilbrand neemt polshoogte.

De laatste aflevering van Opstandelingen is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO 2.

Salvage Hunters: The Restorers

Nieuwe show

Discovery – 20.30 uur



De sleutel tot een succesvolle antiekbusiness is een goede restauratie. Daarom heeft antiekboer Drew Pritchard een leger aan handige specialisten om zich heen verzameld die de meest gare objecten weer van nieuwe glans voorzien. In deze eerste aflevering moet meubelmaker Alex aan de bak om een oude winkeltoonbank te transformeren tot een hip en trendy keukenmeubel.

The Great British Bake Off

NPO 1 – 20.35 uur



Voor de signatuuropdracht wagen de bakkers zich in de Japanse week aan het gestoomde broodje. Dan volgt een gelaagde technische opdracht: een matcha-crêpetaart. Als spektakelstuk maken de bakkers een kawaii-taart.

The Great British Bake Off is vanavond om 20.35 uur te zien op NPO 1.

