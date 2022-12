Vanavond op tv: First dates kerst, Redders op zee en Kill Bill

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 20 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

First dates kerst

NPO 3 - 19.35 uur

De opklapboom en kerstballen worden weer van zolder gehaald voor een serie speciale kerstafleveringen van First dates. Van een kerstmenu tot foute truien en van kerstnummers tot een sneeuwkanon, het First dates-team heeft alles uit de kast gehaald om singles uit het hele land een onvergetelijke kerst te bezorgen. Want zeg nou zelf, niemand heeft toch zin om enkel met de kat op schoot kerstfeest te vieren?

Kill Bill Vol.1

SBS9 - 20.30 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★★

Dit cinematografische feest volgt een simpel, rechtlijnig verhaaltje: na een mislukte moordaanslag wordt bruidegom Uma Thurman wakker uit een coma, met maar één gedachte: wraak. Ze zoekt één voor één de daders op om ze om zeep te helpen. Net als in een western of martialartsfilm dus, en dat zijn niet de enige invloeden die Quentin Tarantino erbij sleept en her en der door zijn film hakt. De verwijzingen en invloeden zijn zo talrijk, dat je de film een paar keer kunt zien.

Reizen Waes - herhalingen

NPO 3 - 21.13 uur

Tom Waes trekt naar plekken die de gemiddelde toerist links laat liggen. Tom is inmiddels een ervaren reiziger, maar er staan nog veel speciale bestemmingen op zijn verlanglijst. Zo is hij één van de eerste toeristen in Sierra Leone, nadat het land twee jaar lang afgesloten was door de ebola-crisis.

Redders op zee - laatste aflevering

NPO 1 - 21.20 uur

Na IJmuiden, Ter Heijde en Marken keren de camera’s van Redders op zee in de laatste aflevering terug naar Ouddorp. In deze badplaats op de kop van Goeree-Overflakkee, tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer, varen reddingsboten Atlantic 75, de Griend en de Baron van Lynden zo’n 130 keer per jaar uit. Dit keer kiezen Gerwin en zijn vrijwillige gevolg het ruime sop als er meerdere noodoproepen binnenkomen.

Volledig scherm Enkele vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in het programma Redders op zee. © EO

Britain's secret islands

History - 21.25 uur

Hoewel de Kanaaleilanden Guernsey en Jersey en het eiland Man verbonden zijn met de Britse kroon, maken ze formeel geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Toch hoeven we geen medelijden te hebben: het Verenigd Koninkrijk houdt er nog ruim 6000 over. In Britain’s secret islands hoppen we in zes afleveringen van eiland naar eiland. We starten op de Farne- en Shetland-eilanden; ooit veroverd door de Vikingen, nu de thuisbasis van de jan-van-gent.