Vanavond op tv: Flikken Maastricht, Danny in Arabistan en Love and Hate Crime

Danny in Arabistan

Start seizoen 3

NPO 3 – 20.25 uur



De Arabische wereld is meer dan onderdrukking en oorlog. Danny pakt voor dit derde seizoen zijn koffers voor een roadtrip dwars door Arabistan. Zijn eerste halte: Soedan. Het Afrikaanse land nam in 2019 afscheid van het dictatoriale bewind van president Omar al-Bashir, maar door twee militaire staatsgrepen blijft het er onrustig. Hoe kijkt de jeugd naar alle veranderingen? Hoe zien zij hun toekomst?

Flikken Maastricht

NPO 1 – 20.34 uur



Ondanks hevige protesten krijgt Eva de tijdelijke functie van teamchef in haar maag gesplitst. Omdat haar handen zijn gebonden, moet Wolfs in z’n eentje de moord in een verpleeghuis zien op te lossen. Het slachtoffer is een mysterieuze man met een valse identiteit. Terwijl Wolfs probeert te achterhalen wie de man precies is, krijgt Marion Eva op haar dak.

Flikken Maastricht met Victor Reinier en Angela Schijf.

Love and Hate Crime

Nieuwe show

NPO 3 – 21.14 uur



Liefde en haat lagen nog nooit zo dicht bij elkaar als tijdens de moord op de zeventienjarige Mercedes Williamson uit het Amerikaanse George County, een diepgelovig dorpje in de staat Mississippi. Zij werd door haar vriend Josh Vallum vermoord toen hij ontdekte dat ze transgender was. Maar naarmate er meer over hem aan het licht komt, blijft er steeds minder van zijn verhaal overeind. Wat is er nu echt gebeurd?

Out Stealing Horses

Film première

NPO 2 – 23.56 uur



Noors filmdrama. Na de dood van zijn vrouw trekt Trond (Stellan Skarsgård) zich terug in een dorpje in het oosten van Noorwegen. Als zijn buurman een oude kennis blijkt te zijn, komen allerlei jeugdherinneringen naar boven.

Out Stealing Horses.

Lorraine Pascale: How to Be a Better Cook

Nieuwe show

24Kitchen – 18.00 uur



Een ei koken kunnen de meesten van ons wel, maar datzelfde ei blancheren wordt al een stuk ingewikkelder. Om je vrienden en familie te behoeden voor de zoveelste lichtzure pasta, wordt in Be a Better Cook de Britse chef-kok Lorraine Pascale ingevlogen om de vaardigheden van een aantal amateurkoks wat op te krikken. Maar hoe doe je dat met keukenklunzen die amper het verschil weten tussen een spatel en een garde?

