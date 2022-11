Vanavond op tv: Grenzeloos Verliefd: Baby in het Buitenland en Night at the Museum: Secret of the Tomb

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor woensdag 2 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Mary Berry: Love to Cook - eerste aflevering

24Kitchen - 17.25

Het is geen geheim dat de inmiddels 87-jarige Mary Berry haar pannen graag op het vuur zet: de Britse kookdiva is al meer dan zes decennia de keuken niet uit te slaan. In Love to Cook gooit Mary het over een andere boeg: ze trekt het land in op zoek naar de inspirerende verhalen van de meest gepassioneerde koks, telers en boeren van Groot-Brittannië.

Volledig scherm Mary Berry in haar kookserie: 'Mary Berry: Love to Cook'. © BBC

Deadliest Catch: The Viking Returns - eerste aflevering

Discovery - 20.30

Nu het vissen naar de bedreigde koningskrab verboden is in de Beringzee van Alaska, moeten de krabvissers hun centen op een andere manier hun portemonnee in zien te hengelen. Sig Hansen besluit het letterlijk over een andere boeg te gooien en zet koers naar Noorwegen, het land van zijn vader. Samen met dochter Mandy, schoonzoon Clark en voormalig rechterhand Jake probeert hij in een ijskoud Tromsø een nieuw leven op te bouwen.

Volledig scherm Clark Pederson, Sig Hansen, Jake Anderson en Mandy Hansen in 'Deadliest Catch: The Viking Returns'. © Discovery

Night at the Museum: Secret of the Tomb

Paramount - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★

Het derde deel opent ijzersterk met een Indiana Jones-achtige scène. Terug in het heden blijkt dat het gouden tablet dat het museum tot leven wekt zijn magie begint te verliezen. Nachtwaker Larry (Ben Stiller) wil daar een stokje voor steken en reist met zijn magische museumvrienden naar Londen. Regisseur Levy behoedt het laatste deel van de trilogie hiermee uitstekend voor voorspelbaarheid. Een diepe buiging voor de geestige gaves van wijlen Robin Willams. Dit was de laatste gespeelde rol van Robin Williams.

Klimaatweek: De wereld van morgen

NPO 1 - 21.30

Over pak ’m beet twintig jaar kweken we organen op een chip, repareert beton zichzelf met bacteriën en groeien slavinken aan een plant. Of niet natuurlijk. Om een inzicht te geven van wat er straks wél allemaal mogelijk is, geven Nick Schilder, Karsu Dönmez en Hila Noorzai ons aan de vooravond van de vierde Industriële Revolutie een sneak preview van de toekomst.

Grenzeloos Verliefd: Baby in het Buitenland - start seizoen 2

Net5 - 21.30

Geweldig, zo’n zwangerschap. Maar staat een bevalling in een Nederlands ziekenhuis al gelijk aan het voorportaal van de hel, in het buitenland is het vaak nog een tikkie erger. In Grenzeloos verliefd: Baby in het buitenland volgt Merel Westrik zes dames die een kind verwachten in een wat minder aangeharkt gebied. Zoals de Friese Eke, die haar eerste spruit in Ecuador op de wereld zet.