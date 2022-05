Vanavond op tv: Halve finale Eurovisie Songfestival, Married at First Sight en Wonder Woman

Marilyn Mon­roe-por­tret van Warhol verkocht voor recordbe­drag van 195 miljoen dollar

Het beroemde zeefdrukportret van Marilyn Monroe dat in 1964 door popartiest Andy Warhol werd gemaakt, is op een veiling verkocht voor 195 miljoen dollar (184 miljoen euro). Dat is het hoogste bedrag dat ooit voor een 20e-eeuws kunstwerk is betaald.

