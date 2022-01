Vanavond op tv: Het roer om, Midsomer Murders en Kindig Customs

Schaatsen: NK Allround & NK Sprint

NPO 1 – 15.00 uur



Niet Hein Otterspeer, niet Dai Dai N’tab en zelfs niet Kai Verbij, maar de 21-jarige Merijn Scheperkamp ging er tot ieders verbazing tijdens het OKT met de hoofdprijs op de 500 meter vandoor. Het leverde hem niet alleen een startbewijs voor de Spelen op, maar ook een favorietenrol op het NK Sprint. Is de jonge Scheperkamp uit de geel-zwarte brigade opnieuw de schaatselite de baas?

Het roer om

SBS6 – 21.30 uur



Denise en Kasper Bisschops zijn klaar met hun saaie bestaan in Leidschendam en besluiten - zonder bezichtiging - een alpacaboerderij in het heetste deel van Spanje te kopen. Hoewel ze geen woord Spaans spreken en niets met alpaca’s hebben, willen ze hier een Bed & Breakfast beginnen. Maar bij aankomst in Andalusië blijkt de oude eigenaar nog in de boerderij te wonen en hij heeft geen haast om te vertrekken.

Kindig Customs



Nieuw seizoen

Discovery – 21.30 uur



Ben je op zoek naar een opgepimpte auto, dan is het geen gek idee om even bij Kindig-It Design in Salt Lake City langs te gaan. Dave Kindig tovert met zijn team namelijk de meest brakke bak om tot een prachtige parel. In de eerste aflevering van het achtste seizoen gaat het autohart van de heren extra hard kloppen als de Hebmüller, de heilige graal van alle Volkwagens, de werkplaats in komt rollen. Maar is de opgeklopte Kever nog op te lappen?

Volledig scherm Een beeld uit Kindig Customs. © discovery

Darcey & Stacey

Nieuw seizoen

TLC – 22.00 uur



Na een stormachtig jaar vol mentale inzinkingen eindigde het eerste seizoen van Darcey & Stacey met het huwelijk van Stacey en de verloving van Darcey. Maar de problemen van de labiele tweelingzussen zijn verre van voorbij. Want waar is Georgi, de Bulgaarse verloofde van Darcey, nou werkelijk op uit?

Midsomer Murders

NPO 2 – 22.08 uur



Sarah Barnaby en het amateur-operagezelschap The Midsomer Mummers ontdekken tijdens de repetities voor het eeuwfeest het lijk van een onbekende man. Sarahs man John en zijn twee sidekicks moeten erachter zien te komen wie het slachtoffer is, waarom hij in een schatkist ligt en wie in het gezelschap koste wat het kost in het middelpunt van de belangstelling wil staan.

