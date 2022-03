Vanavond op tv: Hunted into the Wild, Samen in actie voor Oekraïne en Mokum

Hunted into the Wild

Nieuw programma

NPO 3 – 20.25



Alsof de reguliere editie van Hunted nog niet moeilijk genoeg was, moeten de kandidaten in deze spin-off overleven in het wild. De twaalf deelnemers worden gedropt in een groot Europees natuurgebied en zijn helemaal op zichzelf aangewezen. Deze nieuwe omgeving maakt het ook lastig voor het opsporingsteam dat nu geen telefoons kan traceren of camerabeelden kan checken.

Samen in actie voor Oekraïne

NPO 1, RTL 4, SBS6 – 20.30 uur



De oorlog in Oekraïne maakt op het moment veel slachtoffers. Giro555 organiseert hierom een grote inzamelingsactie in samenwerking met grote radio- en televisiestations. Deze speciale uitzending zal gepresenteerd worden door Rob Kemps (Snollebollekes) en Chantal Janzen. Ook zal er door Eva Jinek en Jeroen Pauw aandacht aan deze oorlog worden besteed in hun talkshows. Britt Dekker en Dionne Stax doen verslag vanuit het landelijke actiecentrum, waar de donaties binnenkomen.

Andermans Zaken

ÉÉN - 20.40 uur



In hartje Gent staat Maison M, de boetiek van Mieke en John. Tot dusver het goede nieuws. Want hoewel de plek prima is, is de zaak niet bepaald een groot succes. De financiële situatie is zelfs zo dramatisch, dat hulplijn Kamal Kharmach direct moet ingrijpen, maar op die bemoeienis zit Mieke niet te wachten.

Volledig scherm Een beeld uit Andermans zaken. © © VRT

Death in Paradise

BBC First – 21.00 uur



Wanneer er in een ontwenningskliniek een jonge popster dood wordt aangetroffen, lijkt het aanvankelijk om een tragisch ongeval te gaan. Maar detective Neville Parker is ervan overtuigd dat er meer aan de hand is.

Volledig scherm Een beeld uit Death in Paradise. © BBC / Red Planet / Denis Guyenon

Mokum



NPO 2 – 22.30 uur



Voor 1939 telde Amsterdam maar liefst tachtigduizend Joodse inwoners. Onze hoofdstad stond bekend als het Jeruzalem van het Westen. Deze serie richt zich daarom op de bijzondere periode voor de Tweede Wereldoorlog en toont een vergeten Amsterdam dat de meeste mensen niet eens kennen.

Volledig scherm MOKUM. © EO

